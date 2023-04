Heitinga ziet 'veelzeggend' lichtpuntje bij Ajax, maar is het niet eens met verslaggever: 'Dat zeg ik niet'

Ajax is zondagmiddag op bezoek bij PSV tegen een ontluisterende 3-0 nederlaag aangelopen en moet daardoor serieus vrezen dat het volgend seizoen niet in de Champions League actief is. Trainer John Heitinga liet er na afloop geen misverstand over bestaan en vond het optreden van zijn ploeg ‘onvoldoende’. De oefenmeester zag in de persoon van Jorrel Hato een lichtpuntje.

Ajax had in het Philips Stadion een belangrijke stap richting kwalificatie voor de voorronde van de Champions League kunnen zetten. De Amsterdammers verzekerden zich de afgelopen jaren steevast als kampioen van een plekje in het hoofdtoernooi van de Champions League, maar door de enorme achterstand op koploper Feyenoord hebben ze dat een paar weken geleden al uit hun hoofd moeten zetten. Door de 3-0 nederlaag bij PSV lijkt echter ook een ticket voor de voorronde te veel gevraagd.

Artikel gaat verder onder video

Heitinga verscheen na afloop van de verliespartij in Eindhoven voor de camera van ESPN en kreeg meteen de vraag tegen welke problemen zijn ploeg was aangelopen. “Ik denk een stukje effectiviteit. Bij de eerste beste kans sta je meteen met 1-0 achter. Dan moet je daarna het spel gaan maken. Je krijgt wat kansjes, maar je scoort niet. Wij krijgen de kansjes en zij scoren wel. Ik denk dat we een aantal keer de trechter in zijn gelopen. Daarin hebben ze ons een paar keer pijn kunnen doen”, klonk het namens de verslagen oefenmeester.

Ajax speelde al snel een verloren wedstrijd. PSV opende vroeg de score en eigenlijk had iedereen van tevoren kunnen uitstippelen hoe de openingstreffer gemaakt zou worden. Ajax kon in Eindhoven geen beroep doen op de geschorste Edson Álvarez, waardoor het flink wat lengte en kopkracht inleverde. Jurriën Timber en Calvin Bassey vormden het centrale duo, maar zij bleken niet opgewassen tegen de kopkracht van Luuk de Jong. “Ik moet het nog terugzien, maar met die eerste goal speel je PSV in de kaart”, stelt Heitinga.

Volgens de trainer had de voorzet op De Jong überhaupt niet gegeven mogen worden. Heitinga zegt het niet zelf, maar Jorrel Hato liet zich daar misschien wel iets te makkelijk uitspelen door Johan Bakayoko. De oefenmeester zag de jonge verdediger desondanks een prima wedstrijd spelen. “Ik denk dat Hato vandaag onze beste man op het veld was en dat zegt wel veel.” ESPN-specialist Vincent Schildkamp trekt vervolgens de conclusie dat de andere spelers niet ‘goed genoeg’ zijn. “Nee, dat zeg ik niet. Dat mag jouw conclusie zijn. Ik denk dat wij als team naar een hoger niveau kunnen en moeten, maar dat we ook al kritisch moeten kijken naar volgend seizoen”, aldus Heitinga.

Meer complimenten voor Hato

Het moet gek lopen wil Hato volgend seizoen niet definitief deel uitmaken van de Amsterdamse hoofdmacht. De verdediger maakt, in tegenstelling tot zijn ploeggenoten en ondanks zijn jonge leeftijd, een goede indruk. Tegen PSV stond hij voor het tweede opeenvolgende competitieduel in de basis. Hoewel hij dus niet kon voorkomen dat Ajax naar een harde nederlaag werd gespeeld, is hij de enige Ajacied die op complimenten kan rekenen. Niet alleen van zijn trainer, maar ook van Jurriën Timber. “Hato heeft zeker een goede wedstrijd gespeeld. Het is knap om op die leeftijd zo’n goede wedstrijd te spelen”, zei Timber bij ESPN.