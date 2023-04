Heracles keert na één jaar van afwezigheid terug in de Eredivisie

Heracles Almelo is vrijdagavond gepromoveerd naar de Eredivisie. De formatie van John Lammers was in het eigen Erve Asito veel te sterk voor een onmachtig Jong PSV (3-0). De Almeloërs volgen het voorbeeld van PEC Zwolle, dat een week geleden al officieel terugkeerde op het hoogste niveau van Nederland.

De thuisploeg begon goed aan het duel met de jonge Eindhovenaren en zocht direct de aanval. Na negetien minuten was het voor het eerst raak voor Heracles, dat via Ismail Azzaoui op voorsprong kwam. Vervolgens drukte de formatie van John Lammers door en werd de marge verdubbeld door diezelfde Azzaoui (2-0).

Heracles was een stuk beter, maar wist in het tweede bedrijf niet zo gevaarlijk te worden als in de eerste helft. Dat hoefde ook niet meer, aangezien de thuisploeg het verschil al in de eerste helft had gemaakt. Toch viel er in de absolute slotfase nog een derde: Marco Rente maakte er vanuit een hoekschop 3-0 van. Toen Clay Ruperti na negentig minuten affloot ontstond er een vreugde-explosie in het Erve Asito. Heracles is na één jaar weer terug op het hoogste niveau van Nederland.

Andere uitslagen:

ADO Den Haag - Helmond Sport: 2-2

FC Den Bosch - Telstar: 0-1

FC Eindhoven - Jong FC Utrecht: 2-0

PEC Zwolle - FC Dordrecht: 4-0

TOP Oss - Almere City: 0-5

VVV-Venlo - Jong Ajax: 0-1