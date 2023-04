'Huntelaar woensdag in gesprek met Galatasaray over Turks talent'

Klaas-Jan Huntelaar heeft volgens Le Marke Sports woensdag namens Ajax een gesprek met de vertegenwoordigers van Galatasaray over het Turkse talent Kerem Aktürkoglu. Vrijdag bekeek de manager van Ajax al de wedstrijd tegen Kayserispor en daar liet de jonge buitenspeler met een goal en twee assists een goede indruk achter.

Volgens het Turkse medium heeft Ajax een bod van vijftien miljoen euro in gedachten, maar Galatasaray verlangt twintig miljoen euro van de Amsterdammers. Hierover gaan de twee clubs woensdag in gesprek om misschien wel tot een compromis te maken.

Huntelaar was niet alleen voor Aktürkoglu in Turkije bij de wedstrijd van Galatasaray, maar ook om Victor Nelsson en Sacha Boey te scouten. Aktürkoglu is dit seizoen al goed voor negen doelpunten en zes assists in alle competities en is voor het tweede seizoen op rij basisspeler bij de huidige koploper van de Süper Lig.

Ajax is dus druk bezig met het versterken van de selectie voor het aankomende seizoen. Vorige week kwam al naar buiten dat de Amsterdammers naar verluidt belangstelling hebben voor oud-jeugdspeler Julian Rijkhoff.