Jan Boskamp openhartig: 'Ik denk aan hem van 's morgens tot 's avonds, elke dag'

Jan Boskamp heeft het nog iedere dag moeilijk met het overlijden van zijn kleinzoon Dennis, die in 2021 op 19-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte. Sindsdien leeft de oud-voetballer en -trainer met de handrem erop.

Het is voor Boskamp moeilijk om de dood van zijn kleinzoon een plekje te geven. "Ik denk aan hem van 's morgens tot 's avonds, elke dag. Ik trok altijd één keer per jaar met mijn zeven kleinkinderen alleen op vakantie – de ouders mochten niet mee van me. Ik denk eraan om te stoppen met die traditie. Er zal altijd eentje ontbreken", vertelt hij in een interview in Het Laatste Nieuws.

De kleinzoon van Boskamp had niets met voetbal. "Laat staan met Feyenoord. En toch is hij hier (in De Kuip bij de wedstrijd tegen AS Roma, red.) bij me. Heb je mij al uitbundig gezien, vandaag? Nee hè. Ik kan dat niet meer. Ik zeg je: de dag dat ik dít niet langer kan– met Emily naar Feyenoord rijden –, hoeft het allemaal niet meer."

Volgens Robert Goudappel, directeur van schoonmaakbedrijf CSU en eigenaar van de skybox waar Boskamp iedere thuiswedstrijd van Feyenoord plaatsneemt, heeft het Boskamp in het rouwproces geholpen om iedere twee weken naar zijn club te blijven gaan. "Toen eind 2021 Jan op tragische wijze zijn kleinzoon Dennis verloor, sprak Jan: 'Ik wil mee met Dennis. Het hoeft niet meer voor mij.' Wij waren bang voor Jan. We hebben hem toen hierheen gesléurd. Naar Feyenoord. Zo kwam hij er langzaam bovenop. De warmte van De Kuip heeft Jan geholpen."