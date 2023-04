'Jan Maas' vertelt waarom hij Joe Biden niet mocht ontmoeten in het Witte Huis

In Nederland is hij nog niet heel bekend, maar wereldwijd kijken miljoenen mensen naar de Nederlandse acteur David Elsendoorn. Hij speelt in de serie Ted Lasso de rol van de Nederlandse voetballer Jan Maas. In de podcast Football is Life praat hij met Siem de Jong, Daley Blind en presentatrice Diana Kuip over de serie.

Momenteel zendt Apple TV het derde seizoen uit van Ted Lasso. De serie draait om een American Football-trainer die neerstrijkt bij de fictieve Engelse club AFC Richmond. Elsendoorn speelt een stereotype Nederlandse voetballer; zijn botte uitspraken vormen een running gag in de serie.

"Drie van de makers van de serie - Jason Sudeikis, Brendan Hunt en Joe Kelly - hebben met zijn drieën in Amsterdam gewoond, de één langer dan de ander. Brendan woonde er acht jaar en is daar een enorme Ajax-fan geworden", vertelt Elsendoorn in de podcast Football is Life, die zijn naam dankt aan een befaamde uitspraak van het personage Dani Rojas in de serie.

"Ze deden daar comedytheater bij Boom Chicago", zegt Elsendoorn. "De oprichter daarvan heet Saskia Maas. Het personage is een soort shout-out naar haar. En Jan is de meest Nederlandse naam die er is." Zijn personage is niet per se gebaseerd op een echte voetballer. "Ze hebben me die karaktertrekken gegeven. Zelf ben ik toen veel van Jaap Stam gaan kijken, dat vind ik een heel vette verdediger."

De Jong en Blind hebben allebei in Engeland gevoetbald. Zijn Nederlandse spelers echt zo bot? "De Nederlander wordt als voetballer vaker zo neergezet. Dan ga je toch nadenken of je zelf ook zo bent geweest, of ik heel direct was", geeft De Jong toe. Blind zegt nooit te hebben gehoord dat hij 'te bot' was. "Maar ik ben wel iemand die meteen wat zegt als er iets gebeurt in het veld."

"Bij sommigen kan dat harder aankomen. In andere landen waar ik heb gespeeld waren er ook jongens die direct waren, fanatiek in de partijen en na trainingen zeiden waar het op stond. Ik denk wel dat Nederlanders in het algemeen vrij direct zijn", erkent Blind.

"Bij Manchester United waren vooral de wat jongere Engelse spelers wat afstandelijker en terughoudender. Ze accepteerden altijd alles, als ze bijvoorbeeld in het midden moesten staan op de training", aldus de verdediger van Bayern München. "In Nederland staan jongens vaak meteen hun mannetje en zeggen ze waar het op staat."

De serie is met name populair in de Verenigde Staten. Een deel van de cast was vorige maand zelfs op bezoek bij president Joe Biden in het Witte Huis. Elsendoorn was er niet bij. "Helaas was niet het hele team uitgenodigd. Ik ben dan wel deel van de principal cast, maar ik heb één of twee oneliners per aflevering. Mijn personage heeft nog niet, wie weet, een doorlopende verhaallijn. Dus hoewel ik het heel jammer vond, snap ik dat ze een lijn trokken wie wel en niet meeging."