Danny Blind geeft ook in een interview met De Telegraaf aan dat zijn zoon ‘geen enkele’ rol speelde bij zijn besluit om op te stappen als commissaris van Ajax. Hij zou nooit zo kinderachtig zijn om te vertrekken omdat Ajax zijn zoon niet wilde contracteren, vertelt Danny.

Journalist Mike Verweij vraagt aan Danny welke rol Daley speelde bij het besluit om op te stappen. “Ook weer zoiets. Geen enkele!”, maakt hij duidelijk. “Wie me een beetje kent, weet dat ik nooit zo kinderachtig zou zijn op te stappen omdat Ajax Daley niet koopt. Sterker nog, ik ben blij dat hij niet naar Ajax is gekomen.”

Danny weet immers nog dat zijn zoon onder een vergrootglas lag. “Daley was bij Ajax onderwerp van kritiek en zal dat altijd zijn. Ik heb hem dan ook geadviseerd de transfer niet te maken. Maar Ajax zit in zijn hart. En hij had een clausule om gratis – althans voor heel weinig – terug te keren.”

Waarom Blind niet naar Ajax ging

Dan blijft de vraag waarom de terugkeer van Daley niet doorging. “Laat ik benadrukken dat ik alle gesprekken over Daley aan me voorbij liet gaan, want ik wil geen belangenverstrengeling of zelfs de schijn daarvan. Alex Kroes en John Heitinga hebben met Daley gesproken.”

Op de laatste dag van de transfermarkt liet Ajax weten Daley te willen overnemen, zegt Danny. “Maar Girona hoefde daar niet meer aan mee te werken en wilde dat ook niet. Nogmaals, daar was ik persoonlijk wel blij mee.”

In gesprek met het Algemeen Dagblad sprak Blind ook al over de afgeketste transfer van zijn zoon. "Ajax heeft zelf zeven weken een lijntje met Daley opengehouden deze zomer, maar niet toegehapt. Prima. Maar wees daar dan eerlijk over en zeg gewoon dat je het niet zag zitten als directie. Nee, is ook een antwoord", zei hij in dat interview.