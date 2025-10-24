De raad van commissarissen van Ajax heeft de komst van John Heitinga als trainer er niet doorgedrukt. Dat laat oud-commissaris Danny Blind weten tegenover het Algemeen Dagblad. Blind stelt juist dat de rvc kritisch was op de aanstelling van Heitinga.

ESPN pakte vrijdag groots uit met een reconstructie over het sportieve verval en de bestuurlijke onrust binnen Ajax. Daarin wordt geschetst dat technisch directeur Alex Kroes op aandringen van de raad van commissarissen de keuze voor Heitinga als trainer heeft gemaakt. Dit terwijl directeur voetbal Marijn Beuker met Iñigo Pérez van Rayo Vallecano liever een buitenlandse trainer had gezien. Ook de naam van (toen nog) Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis viel.

Hoewel Kroes een kopje koffie dronk met Simonis, pakte de td niet door. Vanuit de rvc waren er ook twijfels bij Simonis, waardoor uiteindelijk de keuze op Heitinga is gevallen. "Voor Kroes en een groot gedeelte van de rvc blijken de Nederlandse nationaliteit en ‘Ajax-DNA’ zwaarder te wegen dan de bewezen kwaliteit om zijn voetbalvisie over te brengen op een spelersgroep", aldus ESPN.

Daar kan Blind zich niet helemaal in vinden. "Wat Heitinga betreft is het juist totaal andersom gegaan. Als rvc waren we afgelopen zomer juist heel kritisch", reageert de oud-commissaris tegenover het AD. "Toen de directie met John aankwam, hebben wij gezegd: jullie gaan erover, maar wij zijn kritisch. De rugzak van Heitinga als trainer is niet vol. Je zal er sowieso een staf omheen moeten zetten die zwaar is en geroutineerd. Dat is vervolgens niet gebeurd. We hebben het ook in de notulen laten opnemen hoe we erin stonden. Het is onzin dat de rvc Heitinga heeft doorgedrukt."

Blind doet boekje open over transferwindow Ajax

Qua selectiebeleid zat Blind ook niet op een lijn met Kroes. Hierbij waren voornamelijk de verkoop van Bertrand Traoré en inkomende transfers van Kasper Dolberg en Ko Itakura heikele punten. "Vier dagen voor het einde van de transferperiode zegt de directie ineens: Traoré gaat toch ook nog weg. Ik zei toen tegen Alex Kroes: Alex, het is 5 voor 12."

"Op de één na laatste dag komen ze vervolgens met Kasper Dolberg aan, van wie ik al had gelezen dat die zelf Celtic had afgezegd, ondanks dat die club meer dan 10 miljoen voor hem bood bij Anderlecht. Ik zei: let maar op, je gaat als Ajax nu 11 of 12 miljoen moeten betalen als je voor Dolberg gaat. De hoofdprijs voor een spits van 28 jaar zonder restwaarde", stelt Blind, die ook de komst van Itakura onbegrijpelijk vond aangezien Aaron Bouwman klaargestoomd zou worden.