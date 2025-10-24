Danny Blind heeft in een interview met het Algemeen Dagblad afstand genomen van enkele claims die ESPN heeft gedaan in een reconstructie over Ajax. De voormalig bondscoach, die begin vorige maand uit eigen beweging opstapte als commissaris bij de Amsterdammers, vindt dat er sprake is van 'kwalijke verzinsels'.

ESPN pakte vrijdag groots uit met een reconstructie over het sportieve verval en de bestuurlijke onrust binnen Ajax. Zo stelde de betaalzender dat er vanaf het begin af aan grote twijfels zijn over Heitinga en zijn staf, maar ook dat er onvrede is binnen de selectie. Kenneth Taylor zou in de voorbereiding namelijk gebotst zijn met de technische staf van Ajax. Daarnaast zou technisch directeur Alex Kroes bezig zijn met een afscheidstournee, terwijl Blind zou azen op een voetbaltechnische functie bij Ajax. Ook beweerde ESPN dat de commissaris zijn zoon Daley terug wilde halen naar Ajax, maar daarvoor nul op het rekest kreeg.

Het laatste punt zou volgens ESPN de reden zijn voor Blind om uit de rvc te stappen. "Meestal neem ik dingen die worden geschreven over mij of Ajax voor kennisgeving aan", reageert Blind vrijdagmiddag tegenover het Algemeen Dagblad. "Maar nu lees ik bij ESPN zaken waarvan ik heel duidelijk afstand wil nemen. Omdat het kwalijke verzinsels zijn."

"Ik heb eerder al tegen Menno Geelen (algemeen directeur Ajax, red.) gezegd: Menno, als die suggestie blijft terugkomen in de media, dan ga ik er een keer iets van zeggen. Nu is dat moment, ik vind het wel genoeg geweest. Hoe het wel zit? Ajax heeft zelf zeven weken een lijntje met Daley opengehouden deze zomer, maar niet toegehapt. Prima. Maar wees daar dan eerlijk over en zeg gewoon dat je het niet zag zitten als directie. Nee, is ook een antwoord", gaat Blind verder.

Blind benadrukt dat er geen enkele relatie bestaat tussen het stoppen in de raad van commissarissen en het besluit om zijn zoon Daley niet terug te halen naar Ajax. Waarom de oud-voetballer dan wel uit de rvc is gestapt? "Omdat ik me niet kan vinden in hoe processen lopen binnen de club. Dan bedoel ik het halen van spelers en het zorgen voor een kloppende balans in de selectie", besluit hij.