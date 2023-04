Johnny Jansen gaat na vertrek bij Heerenveen drieduizend kilometer verderop aan de slag

Johnny Jansen hervat zijn loopbaan als trainer. Vijftien maanden na zijn ontslag bij sc Heerenveen gaat hij aan de slag bij Safa SC in Libanon. Dat is de huidige nummer zeven van de competitie die bestaat uit twaalf clubs.

Jansen werd in januari 2022 ontslagen bij Heerenveen vanwege de teleurstellende prestaties. In februari van dit jaar liet hij aan de Leeuwarder Courant weten in gesprek te zijn over een functie als bondscoach van de beloftenploeg van Koeweit. Ook sprak hij met Borneo FC uit Indonesië en was hij in beeld als bondscoach van Jordanië Onder-21.

Artikel gaat verder onder video

Het lag dus in de lijn der verwachting dat de toekomst van Jansen ver buiten Nederland zou liggen. Uiteindelijk valt de keuze op een avontuur op ruim drieduizend kilometer van Heerenveen.

In Libanon is het al langere tijd onrustig. Het land wordt getroffen door meerdere crises en vorige maand nam premier Mikati het controversiële en abrupte besluit om een maand te wachten met de invoering van zomertijd. Dat draaide hij op het laatste moment terug, hoewel een deel van het land wel het besluit volgde om de zomertijd uit te stellen. Dat leidde tot een aparte vorm van verdeeldheid: Libanon is het kleinste land met twee tijdzones.