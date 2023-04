Justin Kluivert is goud waard en helpt Valencia uit gevarenzone

Valencia heeft maandagavond ternauwernood een punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano (1-1). Justin Kluivert bezorgde de Spaanse club met een benutte penalty een belangrijk punt in de strijd tegen degradatie.

Het zijn spannende maanden voor Valencia. De club uit de sinaasappelstad maakt een moeilijk seizoen door en zal de komende tijd punten bij elkaar moeten sprokkelen om degradatie naar het tweede niveau te voorkomen. Tegen Rayo Vallecano leek Valencia deze maandag op een nederlaag af te stevenen toen er tien minuten voor tijd nog een 0-1 stand op het scorebord stond.

Het doelpunt van Santi Comesaña (negende minuut) werd in de 82ste minuut echter ongedaan gemaakt door Kluivert. Hij mocht vanaf elf meter aanleggen nadat Samuel Lino de bal op de handen van Balliu had gekopt. De scheidsrechter zag er in eerste instantie geen penalty in, maar legde de bal na ingrijpen van de VAR alsnog op de stip.

Valencia stijgt door het gelijkspel van de achttiende naar de zestiende plaats. De verschillen onderin zijn heel klein. Almería en Espanyol, die in de gevarenzone staan, hebben bijvoorbeeld evenveel punten als Valencia. Kluivert en zijn teamgenoten spelen komende zondag de degradatiekraker tegen Almería.