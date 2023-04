Klaiber legt uit waarom hij door Ten Hag anders naar andere trainers kijkt

Sean Klaiber heeft in de podcast Het verhaal van… Sean Klaiber uitgelegd hoe Erik ten Hag hem als voetballer heeft veranderd. De speler en trainer werkten eerst drie jaar bij FC Utrecht en daarna twee seizoenen bij Ajax met elkaar samen.

De twee leerden elkaar kennen in 2015, toen Ten Hag als trainer neerstreek in Utrecht. "Erik is altijd heel eerlijk en hard tegen mij geweest", begint Klaiber. "Ik heb heel vaak met hem gezeten om beelden te bekijken. Hij wilde mij dingen bijleren, wat ik enorm waardeerde. Dat deed hij ook toen ik bij Ajax zat."

Klaiber groeide onder Ten Hag uit tot onbetwiste basisspeler in De Galgenwaard en werd in 2020 op voorspraak van de trainer naar Ajax gehaald. Hoewel zijn Amsterdamse periode geen onverdeeld succes was, heeft de rechtsback ook in de hoofdstad veel opgestoken van Ten Hag. "Hij is zo professioneel. Ik ben door hem heel anders naar het spelletje gaan kijken. Daardoor kijk ik nu ook anders naar andere trainers."

Waar Ten Hag afgelopen zomer de stap van Ajax naar Manchester United maakte, keerde Klaiber terug naar Utrecht. "Ik heb dingen van hem geleerd waarvan ik van mening ben dat het echt de juiste manier is. Hoe hij met al zijn teams presteert, is echt bizar."