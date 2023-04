Koeman kraakhelder over eventuele Barça-terugkeer Messi: 'Ik vind het nog steeds vreemd'

Waar ligt de toekomst van Lionel Messi? Na het WK in Qatar leek het een kwestie van tijd voordat de Argentijn zijn handtekening zou zetten onder contractverlenging bij Paris Saint-Germain, maar inmiddels heeft het er veel van weg dat hij bezig is aan zijn laatste maanden in Frankrijk. In de Spaanse media gaat er geen dag voorbij zonder dat Messi wordt gelinkt aan een terugkeer naar FC Barcelona. Ronald Koeman zou daar een groot voorstander van zijn.

Koeman werd in augustus 2020 aangesteld als hoofdtrainer van FC Barcelona. Daarmee werd zijn droom werkelijkheid. Koeman stond in de twee jaar ervoor aan het roer bij het Nederlands elftal, maar had in zijn contract een speciale clausule laten opnemen als FC Barcelona zou aankloppen. En dat gebeurde dus. Het huwelijk tussen FC Barcelona en trainer Koeman werd echter geen succes. Hij loodste zijn ploeg weliswaar naar de eindzege van de Copa del Rey, maar in de competitie en Champions League kon FC Barcelona weinig potten breken.

De grootste klap voor het FC Barcelona van Koeman moest toen echter nog komen. Messi liep na het seizoen 2020/2021 uit zijn contract bij FC Barcelona. Koeman werd wijsgemaakt dat de Argentijn zijn contract wel zou gaan verlengen, maar alle partijen kwamen bedrogen uit. Messi maakte transfervrij de overstap naar Paris Saint-Germain. “Zijn vertrek bij Barça was een zwarte dag”, vertelde Koeman woensdag in Sant Esteve Sesrovires tijdens de presentatie van zijn golftoernooi in, dat begin juli plaatsvindt. “Ik vind het nog steeds vreemd om Leo in een ander shirt te zien. Dit is zijn thuis, hier hoort hij te zijn.”

We zijn inmiddels een kleine twee jaar verder na het vertrek van Messi bij FC Barcelona. Een paar maanden later vertrok ook Koeman uit Camp Nou. De oefenmeester moest zijn spullen pakken vanwege teleurstellende resultaten. Waar Koeman inmiddels weer aan het roer staat bij Oranje, wordt Messi dus in verband gebracht met een terugkeer naar FC Barcelona. “Het was niet goed dat het bestuur hem niet de kans gaf om te blijven. Ik weet niet hoe de situatie nu is. Van wat ik lees, zijn er veel dingen die niet in het voordeel van Barça spreken. Maar ik ben er een voorstander van dat Messi een Barça-speler is.”

Fluitconcert

Het huwelijk tussen PSG en Messi is niet geworden wat beide partijen ervan hadden verwacht. De Franse topclub dacht met Messi eindelijk de Champions League naar Parijs te kunnen halen, maar achtereenvolgens Real Madrid en Bayern München bleken al in de achtste finale te sterk. Messi is door het PSG-publiek meermaals getrakteerd op een fluitconcert. De Argentijn speelde vooralsnog 68 wedstrijden voor PSG, waarin hij 30 keer scoorde en 33 assists gaf.