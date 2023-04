Kompany breekt record en loodst Burnley razendsnel terug naar Premier League

Burnley is na de zomer weer te bewonderen in de Premier League. De ploeg van manager Vincent Kompany won vrijdagavond met 1-2 op bezoek bij Middlesbrough en dat was voldoende voor promotie. De koploper van de Championship is na 39 wedstrijden al niet meer te achterhalen voor de nummer drie.

Burnley opende, met de Nederlandse linksback Ian Maatsen in de basis, uitstekend in het Riverside Stadium. Al na twaalf minuten spelen stonden de bezoekers op 0-1 dankzij spits Ashley Barnes. Dat bleek ook meteen de ruststand te zijn en na de thee kwam de gastheer terug in de wedstrijd. Middlesbrough kreeg kort na de rust een strafschop, die werd benut door Chuba Akpom.

Artikel gaat verder onder video

De manschappen van Kompany waren daar echter niet van onder de indruk en haalden de punten alsnog binnen. De winnende treffer kwam in de 66e minuut op naam van verdediger Connor Roberts, die het feest inzette. Zodoende zijn the Clarets komend seizoen weer actief op het hoogste niveau. Dat het na 39 wedstrijden al is gelukt om te promoveren, is een record in Engeland.

Premier League

Burnley was slechts een seizoen afwezig in de Premier League. Na de degradatie van vorig jaar is het Kompany dus gelukt om direct weer terug te keren. Het lijkt erop dat Sheffield United zich ook gaat melden als promovendus. Die club staat al acht punten voor op de nummer drie. Vanuit de Championship promoveren de bovenste twee ploegen rechtstreeks naar de Premier League.