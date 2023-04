'Liverpool voert in Nederland gesprekken over mogelijke zomertransfer Gravenberch'

Deze week kwam het nieuws naar buiten dat zowel Arsenal als Liverpool de verdiensten van Ryan Gravenberch nadrukkelijk in de gaten houden. De interesse van de laatstgenoemde lijkt nu steeds serieuzer te worden. Volgens het Engelse The Times zouden de eerste gesprekken tussen de ex-Ajacied en Liverpool al zijn afgelegd.

Florian Plettenberg, journalist van de Duitse tak van Sky Sports, en BILD meldden al eerder over de belangstelling in Gravenberch. The Times doet er zaterdagavond nog een schepje bovenop. De Britse krant weet dat Liverpool is afgereisd naar Nederland om gesprekken te voeren met de vader van Ryan Gravenberch.

De krant weet ook dat er van een officieel bod nog geen sprake is, maar de eerste stappen in een zomertransfer zijn dus wel gezet. Liverpool wil zich deze zomer gaan versterken met een extra middenvelder. The Reds hadden Jude Bellingham omcirkelt als droomkandidaat, maar hij bleek met 130 miljoen euro veel te duur. Gravenberch zou naar verluidt ook hoog op het verlanglijstje staan van Liverpool. Maandag werd Premier League-koploper Arsenal ook al genoemd als mogelijke nieuwe eindbestemming van de twintigjarige middenvelder.

Zijspoor

Gravenberch maakte vorige zomer de overstap van Ajax naar Bayern München. Van een succesverhaal is nog absoluut geen sprake. De inmiddels ontslagen Julian Nagelsmann had de middenvelder nauwelijks nodig en gebruikte hem als reservespeler. Ook onder nieuwe trainer Thomas Tuchel lijkt Gravenberch geen rekening te hoeven houden met een basisplaats.