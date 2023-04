Luijckx keek met verbazing naar PSV - Ajax: 'Spelers van Ajax spelen normaal gesproken met veel zelfvertrouwen'

Kenneth Taylor heeft zich zondagmiddag, evenals zijn teamgenoten bij Ajax, niet van zijn beste kant laten zien. De middenvelder grossierde in balverlies. Kees Luijckx heeft zich in het programma Dit was het Weekend van ESPN verbaasd over het optreden van Taylor, die hij normaal gesproken een ‘goede speler’ vindt.

Taylor kreeg in de slotfase van het afgelopen seizoen het vertrouwen van toenmalig trainer Erik ten Hag en bewees dat hij het in zich had om Ryan Gravenberch te doen vergeten op het middenveld van Ajax. Taylor begon prima aan dit seizoen, speelde zich zelfs in de WK-selectie van Oranje, maar worstelt inmiddels al maanden met zijn vorm. Ook in de topper tegen PSV bracht hij niet wat van hem wordt verwacht. “In de tweede helft vond ik hem iets meer in zijn spel komen. Ik heb natuurlijk vaak tegen Ajax gespeeld en Ajax-spelers staan normaal gesproken met veel zelfvertrouwen op het veld, maar Taylor leek soms zo onzeker of laks”, zag Luijckx.

Artikel gaat verder onder video

De analist had naar eigen zeggen ook het optreden van Davy Klaassen of Florian Grillitsch kunnen uitlichten. De kompanen van Taylor op het Amsterdamse middenveld maakten eveneens een beroerde indruk. “Zoveel onnodig balverlies in deze wedstrijd. Deze pass van Klaassen is nog prima, maar wat ik ook veel zag waren van die stroperige passjes. Dit is een goed voorbeeld”, zei Luijckx over een moment waar Taylor de vrije Dusan Tadic op een veelbelovende plek op het veld kon aanspelen. “Als je een beetje het spel wil versnellen, dan moet die bal gewoon voor je worden gespeeld. Deze is er weer achter. Er waren zoveel van dit soort momenten.”

“Ik vond Taylor in de eerste helft gewoon slecht spelen. Van hem, een goede speler en goed aan de bal, verwacht ik meer”, stelt Luijckx. Zijn tafelgenoot Kenneth Perez zei dat het tempo waarschijnlijk te hoog lag voor de spelers van PSV en Ajax, waardoor de techniek hen in de steek liet en er veel fouten werden gemaakt. Maar daar was Luijckx het niet helemaal mee eens. “Ik vond het tempo van Ajax niet eens zo heel hoog liggen aan de bal, dus het waren echt onnodige fouten. En dan kun je het wel hebben over inzet, maar als je zo slordig bent ga je niks kunnen klaarspelen. Dan houdt het tactische verhaal al op.”