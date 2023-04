'Man City-reserve wil salaris inleveren om overstap naar Barcelona mogelijk te maken'

Pep Guardiola doet dit seizoen steeds minder een beroep op verdediger Aymeric Laporte (28). Zijn vorige club, Athletic Club uit Bilbao, zou de twintigvoudig Spaans international graag terughalen naar Baskenland, maar Laporte zelf zou zijn zinnen hebben gezet op een overgang naar FC Barcelona.

Dat meldt het Spaanse Relevo dinsdag. Laporte kwam in de winter van 2018 voor 65 miljoen euro over naar Manchester, waar hij tot nu toe zeer succesvol is gebleken. Met The Citizens legde hij inmiddels vier keer beslag op de Engelse landstitel en won hij net zo vaak de League Cup, terwijl de FA Cup één keer aan zijn erelijst kon worden toegevoegd.

Dit seizoen is Laporte, die op het WK in Qatar nog in drie van de vier Spaanse duels in actie kwam, door Guardiola echter veroordeeld tot een bijrol. Door de hevige concurrentie van onder meer Nathan Aké, Ruben Días, Manuel Akanji en John Stones kwam hij nog maar in acht competitiewedstrijden binnen de lijnen.

Laporte hoeft niet te klagen over een gebrek aan belangstelling. Naast een terugkeer naar Bilbao zouden ook Juventus en Newcastle United hem graag van Manchester City overnemen, zo schrijft het Spaanse medium. De voorkeur van de verdediger zou echter uit gaan naar Barcelona, waarvoor hij zelfs bereid zou zijn een deel van zijn City-salaris (van naar verluidt 6,5 miljoen euro) per jaar in te leveren. Daarbij zou het kunnen helpen dat Laporte dezelfde zaakwaarnemer heeft als Barcelona-trainer Xavi.