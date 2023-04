Manchester City zet reuzenstap met overtuigende zege op Arsenal

Manchester City heeft een reuzenstap gezet richting de derde opeenvolgende landstitel. De ploeg van Pep Guardiola won woensdagavond met 4-1 van concurrent Arsenal. Daardoor is de achterstand op de koploper nog maar twee punten, terwijl Manchester City nog twee duels tegoed heeft. The Citizens hebben het dus volledig in eigen hand.

De druk was hoog, maar daar was Manchester City niet van onder de indruk. De thuisploeg zocht meteen de aanval en kwam al na zes minuten op voorsprong. Erling Haaland ontving een lange bal en schermde de bal af op de middenlijn, alvorens Kevin De Bruyne weg te sturen. De Belg bleef meerdere belagers voor en plaatste de bal in de rechterhoek. Het was vervolgens een kwestie van tijd voordat de 2-0 zou vallen, want Manchester City overklaste de bezoekers uit Londen.

Dat de 2-0 even op zich liet wachten, kwam vooral doordat Haaland het vizier niet op scherp had staan. De normaal zo makkelijk scorende spits liet meerdere goede kansen onbenut. In de blessuretijd van de eerste helft was het John Stones die zorgde voor het tweede doelpunt. Na een vrije trap van De Bruyne sprong Stones hoog op en kopte hij raak in de verre hoek. Het doelpunt werd aanvankelijk afgekeurd vanwege buitenspel, maar daar bleek geen sprake van.



Kort na de pauze miste Haaland opnieuw een grote kans: hij stormde af op Aaron Ramsdale, die redding bracht met zijn voet. Met goed voorbereidend werk zorgde de Noor er na de pauze wel voor dat De Bruyne de genadeklap kon uitdelen. Hij vond De Bruyne aan zijn linkerzijde en de spelmaker schoof de bal beheerst langs Ramsdale. Vlak voor tijd deed Rob Holding nog wat terug na voorbereidend werk van Leandro Trossard, maar dat doelpunt kwam te laat om de spanning terug te brengen. In de blessuretijd gooide Haaland zijn haar los en blijkbaar was hij daardoor ontketend, want vlak voor tijd knalde hij de 4-1 tegen de touwen.