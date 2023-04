'Manchester United heeft grote plannen met Ten Hag: XXL-contract ligt klaar'

Manchester United is nog altijd dolgelukkig met Erik ten Hag. Hoewel het voor de interlandbreak net even iets minder ging bij The Red Devils, maakt de Nederlandse coach nog altijd een hoop indruk in zijn debuutseizoen. Daar wil de club hem voor belonen: er ligt voor de komende zomer een XXL-contract voor hem klaar.

Met dat bericht komt The Sun althans naar buiten. Ongeacht wie de nieuwe eigenaar wordt, wil de club hem nog een nieuw contract geven. Daarin staat een aflopende datum van 2028 en gaat hij in zijn gage fors vooruit. Ten Hag zou voor zijn ‘briljante’ eerste seizoen bovendien een salarisverhoging van drie miljoen pond (bijna 3,5 miljoen euro) per seizoen krijgen.

Tevens zou het nieuwe contract hem de zekerheid geven dat hij ook bij een eigenaarswissel mag blijven op Old Trafford. Ten Hag zou intern hebben aangegeven enthousiast te zijn over het nieuwe voorstel van Manchester United. Richting de zomer wordt er verder onderhandeld, maar er staan vermoedelijk geen grote beren op de weg. Eerder kreeg hij nog slechts een driejarig contract, omdat de Engelse grootmacht in het verleden een hoop ontslagpremies moest betalen.

In Ten Hag is inmiddels zoveel vertrouwen dat ze hem dolgraag de zekerheid willen geven dat hij nog jarenlang aan Manchester United mag bouwen. Daarvoor was zijn eerste half jaar goed genoeg en heeft hij ook indruk gemaakt op clubiconen zoals Sir Alex Ferguson. Met de League Cup won hij bovendien de eerste prijs, waar ook de FA Cup en Europa League nog bij kunnen komen. In de Premier League is de titel uitzicht, maar lonkt een top-vier klassering nog altijd.