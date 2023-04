Media-offensief Bosz richting Ajax zorgt voor verbazing: 'Oncollegiaal'

De mediacampagne die Peter Bosz afgelopen week afdraaide, heeft voor verbazing gezorgd bij Valentijn Driessen en Mike Verweij. Toen het in de wintermaanden heel slecht ging met Alfred Schreuder bij Ajax, wilde de clubloze oefenmeester niets zeggen over de situatie in Amsterdam. Maar afgelopen week zat hij aan vrijwel alle talkshowtafels om te zeggen dat hij open stond voor een stap naar Ajax.

“Bosz wekte de indruk aan een campagne te werken bij Ajax, maar het rare is: toen Schreuder op de wip zat, wilde hij niet over Ajax praten, want dat vond hij oncollegiaal. Maar John Heitinga heeft zijn ambities ook kenbaar gemaakt, dus dan verbaast me deze actie van Bosz wel”, vertelt Verweij in de Kick Off-podcast van De Telegraaf. Heitinga liet weten ambities te hebben om ook volgend seizoen hoofdtrainer van de Amsterdammers te zijn.

De voormalig trainer van Ajax wilde zelf overigens niets weten van een media-offensief, maar gaf aan een groot deel van de vele media-aanvragen in één week een keer te willen honoreren. “Maar je kunt ook ‘nee’ zeggen tegen tv-uitzendingen, ook als een afspraak al staat”, countert Valentijn Driessen die woorden. Volgens hem had Bosz dat moeten doen, als de timing van zijn optredens verkeerd kwam.

Wat Driessen ook nog opviel, was dat het kersvers technisch lid van de Raad van Commissarissen Jan van Halst – de afgelopen tijd betrokken bij Ziggo Sport, de zender waar Bosz recent zat – helemaal niet gesproken had met Bosz. “Met geen woord. Als je hem wil hebben, dan praat je daar toch wel even over?”, vroeg Driessen zich hardop af. Het lijkt er dan ook op dat Heitinga de beste papieren heeft voor het komende seizoen, boven Bosz, zijn mediacampagne ten spijt.