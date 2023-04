Met deze briljante oplossing is biergooien in het voetbalstadion verleden tijd

In Nederland hebben we volop problemen met supporters die aanstekers, batterijen of plastic bekers met bier op het veld gooien. Voor de biergooiers is in België een oplossing bedacht: een herbruikbare drankbekers met chiptechnologie, die gekoppeld kan worden aan personen.

Daarover schreef de Belgische krant De Tijd eind vorige week. Het experiment wordt ingevoerd door AA Gent in samenwerking met de Vlaamse start-up Goodless Smart Group. In de herbruikbare bekers zit een chip, die herkent aan wie de beker gekoppeld is. Er zit statiegeld op de beker, maar wie die na gebruik weer keurig inlevert in de zogenoemde smartbin (afvalbak), krijgt automatisch het geld teruggestort op zijn of haar rekening.

De Belgische voetbalclub AA Gent kocht 100.000 bekers voor de komende drie seizoenen. Van origine is het idee bedacht om restafval te voorkomen en te zorgen voor meer recycling in de wereld van plastic bekers, maar onbedoeld is het voor het voetbal ook een ideale manier om te achterhalen wie bij de beker hoort. Zodra er met bier wordt gegooid, kan aan de beker worden afgelezen, wie de dader is.

“Het zal gedaan zijn met bier gooien naar spelers op het terrein, want via die chip weten we de daders te vinden", vertelt medeoprichter Rudi De Kerpel. Als de drinkers de glazen als souvenir mee naar huis nemen, dan gaat het statiegeld richting de Belgische club. En bij alleen AA Gent en België zal het niet blijven, kondigt De Kerpel alvast aan. “Er zijn contacten in Duitsland en Nederland. Daar zijn stadions waar 250.000 bekers per match gedronken worden. Dat is enorm.”

Goodless Smart Group zorgt voor het ophalen en schoonmaken voor de bekers. Het idee scheelt bij AA Gent alleen al zo’n 30.000 à 40.000 duizend plastic bekers per voetbalavond – een miljoen bekers per seizoen. Nadeel voor de grote drinkers: de bekers zijn slechts 0,25 centiliter qua inhoud.