Michiel Kramer doet opvallende ontboezeming: 'Daar ben ik toch wel blij mee'

Michiel Kramer was twee jaar geleden bijna gestopt met voetballen. Dat liet de spits zaterdagavond na de wedstrijd tegen FC Groningen (2-1 overwinning) weten. De aanwezigheid van trainer Joseph Oosting was een reden voor Kramer om het toch nog te proberen bij RKC Waalwijk en dat deed hij met succes.

Kramer scoorde zaterdag twee keer en kroonde zich tot matchwinner in Waalwijk. Dat is volgens de ervaren Rotterdammer geen toeval. "Het feit dat ik het plezier weer in het spelletje heb. Dat is ook de reden dat ik naar deze club ben gekomen. Ik was het plezier echt volledig kwijt. Ik wilde eigenlijk stoppen met voetballen, maar ben nu toch blij dat ik door ben gegaan. Dit had ik voor geen goud willen missen", vertelde Kramer voor de camera van ESPN.

Zijn trainer Oosting speelt nog altijd een grote rol in het succesvolle seizoen van Kramer. De spits is aanvoerder van RKC en maakte tegen Groningen alweer zijn tiende doelpunt van dit seizoen. RKC droomt zodoende nog altijd van Europees voetbal. "Dat is natuurlijk te danken aan deze trainer, die het vertrouwen in mij uitspreekt. Ik voel de waardering en dat betaalt zich uit in het veld. Dat komt omdat ik goed in mijn vel zit."

Florian Jozefzoon werd door een gigantische misser bijna de schlemiel aan de kant van RKC. Kramer denkt dat hij zijn ploeggenoot nog even niet gaat aanspreken. "Nu even niet, maar misschien deze week. Volgens mij hebben alle grote spelers wel eens een grote kans gemist. Hoe vervelend dit ook is, het gebeurt gewoon. Ik ben oprecht blij dat we het met zijn allen hebben omgedraaid. Anders zou dit moment worden uitvergroot."