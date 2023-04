Kramer: 'Weet je wat mij opvalt? Dat hij nooit wordt genoemd bij Ajax, Feyenoord of PSV'

Het verbaast Michiel Kramer dat Mo Allach niet wordt genoemd bij Ajax, Feyenoord en PSV. De clubs zijn of waren op zoek naar een nieuwe technisch directeur, maar hebben voor zover bekend niet aangeklopt bij de man die de lijnen uitzet bij RKC Waalwijk.

Kramer begon zijn relaas aan tafel bij Studio Voetbal door te vertellen dat hij in Waalwijk het voetbalplezier heeft teruggevonden. "Dat was ik bij ADO verloren. Ik ging naar RKC puur omdat ik weer op het veld wilde lachen en dat heb ik voor elkaar gekregen. Dan zie je dat het op het veld ook een stuk beter gaat. Dat heeft Mo opgezet. Ze hebben bij RKC veel aandacht voor de mens achter de speler. Dat klinkt heel makkelijk, maar ga maar eens aan een trainer vragen of hij van 26 man weet waar ze opgegroeid zijn en waar ze gewoond hebben."

Het succes van RKC - de club staat verrassend achtste in de Eredivisie - is volgens Kramer grotendeels te danken aan Allach. "Overal waar hij is geweest, heeft hij goed werk afgeleverd. Weet je wat mij altijd opvalt? Dat Mo nooit genoemd wordt bij een Feyenoord, een Ajax of een PSV. Hij is vanaf het moment dat hij op zijn 32ste is gestopt met voetballen tot en met nu als technisch directeur gepromoveerd, in de Eredivisie gebleven, heeft Europees voetbal gehaald en is kampioen geworden. Hij heeft altijd selecties neergezet die resultaten halen. Ook met beperkte middelen, zoals nu. Toch wordt hij nooit genoemd bij Feyenoord of Ajax", aldus Kramer.

Van de drie clubs uit de traditionele top-drie is op dit moment alleen Ajax op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Dat leek Julian Ward te worden, maar de Engelsman trok vorige week de stekker uit de onderhandelingen.