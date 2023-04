Van der Vaart ziet sprint van Kramer: 'Dat zie ik Weghorst niet doen'

Rafael van der Vaart is goed te spreken over Michiel Kramer en de analist ziet zelfs dat de aanvaller een sprint trekt die Wout Weghorst niet zo snel zal maken. De spits kreeg vaak kritiek, maar Van der Vaart ziet veel goede dingen bij Kramer.

Kramer zat zondagavond in het programma Studio Voetbal en Van der Vaart was complimenteus. “Ik ben wel fan, want ik hou van gekke spelers en ik vind hem wel een beetje een gekke speler met zijn gedrag. Maar toch maakt hij zijn doelpunten.” Dan wordt er een sprint van Kramer getoond. “Hij komt helemaal vanaf de middenlijn, mensen zeggen dat hij geen counterspits is, maar dit is wel aardig. Dit zie ik Weghorst niet doen.”

De oud Oranje-international gaat nog even door met complimenten. “Voor een club als RKC is het goud waard als je iemand hebt die zijn doelpuntjes maakt en bezig is, hij kan koppen, een chipballetje”, geeft Van der Vaart aan.

Spits heeft weer plezier

Kramer heeft zijn contract bij RKC verlengd en zit goed op zijn plek bij de Brabantse club. “Ik heb er veel plezier in en dat had ik bij ADO verloren”, geeft de spits aan. “Ik ging naar RKC om het feit dat ik gewoon weer wilde lachen op het veld en dat ik er weer lol in had en dat hebben ze voor elkaar gekregen, dan zie je dat het op het veld ook een stuk beter gaat.”