Mike Verweij bespreekt Ajax-gerucht: 'Ik weet dat John Heitinga gecharmeerd van hem is'

John Heitinga is volgens Ajax-watcher Mike Verweij gecharmeerd van Justin Kluivert. De 23-jarige aanvaller wordt in het buitenland in verband gebracht met een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA.

De mogelijke rentree van Kluivert op de Nederlandse velden kwam vrijdag ter sprake bij de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Er schijnen Nederlandse topclubs interesse in hem te hebben. Weet je daar iets meer van?" vroeg presentator Pim Sedee aan Verweij, die Ajax op de voet volgt.

"Ik weet dat John Heitinga wel gecharmeerd van hem is", reageerde Verweij. "Het is een Amsterdamse jongen. Hij heeft het bij Valencia tot hij geblesseerd raakte ook best goed gedaan. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen", doelde de journalist op de mogelijke interesse van Ajax. "Het is alleen de vraag of John Heitinga er volgend seizoen nog zit."

Volgens Valentijn Driessen zou Kluivert het in Amsterdam best moeilijk krijgen met Steven Bergwijn als concurrent voor de positie van linksbuiten. De Oranje-international werd afgelopen zomer voor 31 miljoen euro overgenomen van Tottenham Hotspur en zal naar verwachting niet snel op de bank belanden bij Ajax.

Kluivert verhuisde in de zomer van 2018 voor ruim zeventien miljoen euro van Ajax naar AS Roma. Zijn contract bij de Italiaanse club loopt volgend jaar zomer af. Kluivert werd de afgelopen seizoenen uitgeleend aan achtereenvolgens RB Leipzig, OGC Nice en Valencia.