Mishandeling in amateurvoetbal: club doet aangifte, Wesley Sneijder is getuige

De amateurwedstrijd tussen VV Buitenpost en DHSC (2-1) is zaterdagmiddag uit de hand gelopen. Volgens WâldNet is een speler van VV Buitenpost knock-out geslagen door een speler van DHSC. De mishandeling vond direct na het laatste fluitsignaal plaats.

Paul Loonstra, woordvoerder van VV Buitenpost, zegt dat 'iedereen overvallen' was door het incident. "Het kwam helemaal uit het niets." Na de mishandeling volgden nog meer schermutselingen tussen andere mensen. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse, maar de mishandelde speler hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hij werd ter plaatse behandeld.

De dader ontving, hoewel de wedstrijd al was afgelopen, een rode kaart. VV Buitenpost zou aangifte hebben gedaan, terwijl de politie een onderzoek is gestart en camerabeelden heeft veiliggesteld. Bij de wedstrijd was ook Wesley Sneijder aanwezig, daar hij nauw betrokken is bij DHSC.

