NEC-trainer Meijer zag de irritaties bij Schöne, maar neemt het niet voor hem op

NEC boekte dinsdagmiddag een belangrijke overwinning op FC Groningen, maar van harte ging het zeker niet. De Nijmegenaren maakten geen goede indruk en waren vooral aan de bal heel erg slordig. Lasse Schöne ergerde zich zichtbaar aan het optreden van zijn ploeg. De middenvelder stond geregeld met zijn armen in de lucht. NEC-trainer Rogier Meijer vond zijn ploeg weliswaar niet goed spelen, maar is ook streng voor Schöne.

De eerste helft van het restant van de ontmoeting tussen FC Groningen en NEC had heel weinig om het lijf. De kansen waren schaars en dat kwam vooral doordat beide ploegen veel te makkelijk de bal inleverden. “Zeker de eerste helft was van beide kanten heel slordig. Als ik dan kijk naar mijn eigen ploeg hadden we veel te veel balverlies om überhaupt een overwicht te krijgen in de wedstrijd”, zei Meijer na afloop voor de camera bij ESPN. “Na de rust hebben we wel het overwicht gehad, voetbalden we iets beter en hebben we er alles aan gedaan om te winnen.”

Daardoor meldde ook Schöne zich na het laatste fluitsignaal met een glimlach voor zijn interview. Daar zag het er vooral in de eerste helft niet naar uit. De irritaties bij de middenvelder bleven niet onopgemerkt. Ook commentator Mark van Rijswijk zag dat Schöne zich groen en geel ergerde. Van Rijswijk bracht de irritaties bij Schöne ter sprake tijdens zijn interview met Meijer. “Hij speelde zelf ook wel een paar ballen naar de verkeerde kleur moet ik eerlijk zeggen”, reageerde de oefenmeester. “Dat komt denk ik ook voort uit zijn irritatie. In balbezit was het gewoon niet goed genoeg. Zéker in de eerste helft niet. Dan krijg je ook geen controle over de wedstrijd en ook geen goed gevoel. In de rust hebben we het daarover gehad en ook gezegd dat als het niet lukt met goed voetbal, dan moesten we het op een andere manier doen.”

En die manier van spelen leidde dus wel tot het gewenste resultaat. NEC won dankzij een benutte strafschop van Jordy Bruijn met 1-0 en deed daarmee goede zaken in de strijd om een ticket voor de play-offs voor Europees voetbal. De ploeg van Meijer staat momenteel op de achtste plaats, wel met evenveel punten (38) als RKC Waalwijk én sc Heerenveen. De Friezen zijn op zaterdag 6 mei de tegenstander in Nijmegen.