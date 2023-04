Nieuw concept: Duitse club wil supporters gratis wedstrijden laten bezoeken

Het Duitse Fortüna Dusseldorf heeft een nieuw ambitieus plan gepresenteerd. De Duitse club wil supporters in het volgende seizoen gratis wedstrijden laten bezoeken, wat ook geldt voor de uitsupporters. Er gaat een pilot van start tijdens de eerste drie competitiewedstrijden.

Fortuna Düsseldorf heeft woensdag het plan 'Fortuna voor iedereen' gepresenteerd, waarin aangegeven staat dat club gaat experimenteren met gratis kaarten bij thuiswedstrijden. De club trekt gemiddeld dertigduizend toeschouwers in de 2. Bundesliga, die mogelijk het hele volgende seizoen gratis naar binnen mogen.

Het is een opmerkelijk concept, aangezien clubs ook veel geld binnenhalen door het verkopen van kaarten. Volgens BILD zou Fortuna Düsseldorf zo'n acht miljoen per seizoen verdienen aan ticketinkomsten en dat bedrag moeten sponsoren en topbedrijven uit de omgeving gaan ophoesten. De bedoeling is dat ook uitsupporters de Merkul Spiel-Arena gratis mogen bezoeken

De pilot start met de eerste drie thuiswedstrijden van het seizoen, maar het is de bedoeling dat de supporters in het gehele volgende seizoen gratis de nummer zes van de 2. Bundesliga kunnen bezoeken. De club denkt dat de inkomsten op andere vlakken, zoals het verkopen van kleding, zullen stijgen door dit nieuwe concept.