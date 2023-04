Er lijkt weer sprake van spanning bij Vandaag Inside. Vrijdagavond hing een ijzige sfeer in de studio toen het ging over de komst van Mark Rutte bij het praatprogramma. René van der Gijp sprak zijn onvrede uit over de 'belachelijke' manier waarop de premier werd behandeld door Wilfred Genee en Johan Derksen.



Genee deed met politiek journalist Merel Ek een nabespreking van de uitzending en leek toe te geven dat er een gespannen sfeer is. Hij wilde daar niet te veel over uitweiden en was vooral aan het lachen. "Ik heb de indruk dat de mensen die hier wat langer werken heel goed voelen wat ik bedoel", lachte hij. "Laten we gewoon kijken of we er maandag weer zijn. Dat is altijd het belangrijkste dan."

Rutte keert op woensdag terug bij het praatprogramma. Van der Gijp dreigde die uitzending te laten schieten als Derksen op dezelfde manier omgaat met Rutte. De normaal zo goedlachse analist vond het storend dat Derksen 'veertien keer' opriep tot het aftreden van de premier; zelf vond Derksen dat hij zich 'niet raar' opstelde.