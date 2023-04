Nike zwicht voor opmerkelijke oproep Engelse speelsters en past tenue aan

De Engelse nationale vrouwenploeg speelde tot voor kort in volledig witte thuistenues. Op aandringen van de speelsters komt daar nu verandering in.

De regerend Europees Kampioen, onder leiding van de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman, speelt vanaf heden met een donkerblauwe broek. Kledingsponsor Nike is namelijk ingegaan op een verzoek van de speelsters, die liever niet in 'besmettelijk' wit spelen als ze ongesteld zijn.

Arsenal-aanvalster Beth Mead ging zelfs in gesprek met het Amerikaanse kledingmerk en reageert verheugd op het nieuwe tenue. "Het is erg mooi om volledig in het wit te spelen, maar het is nou eenmaal minder praktisch gedurende die tijd van de maand", wordt Mead geciteerd door The Guardian.

De krant schrijft dat een aantal speelsters zelfs bewust kiest voor het gebruiken van de pil om er zo voor te zorgen dat de menstruatie uitblijft. 'Anderen worden slechts licht ongesteld, maar dit is een groot probleem geweest voor de speelsters die vaak ineens veel bloed verliezen of die onverwacht tijdens een wedstrijd ongesteld worden en niet direct toegang hebben tot gezondheidsproducten.'

Primeur in het vrouwenvoetbal

Komende donderdag beleeft het nieuwe tenue van de Engelse dames zijn vuurdoop. Op Wembley staat de Europees kampioen tegenover Brazilië, de kampioen van Zuid-Amerika. Het treffen betekent de eerste Finalissima in het vrouwenvoetbal. Bij de mannen viel die primeur een jaar eerder; toen Argentinië op Wembley gehakt maakte van Italië door overtuigend met 3-0 te winnen.