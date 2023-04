Patrick van Aanholt haakt in na opmerking Xavi Simons: 'Weet je wát moet gebeuren?'

Patrick van Aanholt vindt dat Xavi Simons meer in bescherming moet worden genomen door scheidsrechters. Tegenstanders zoeken de sterspeler van PSV bewust op, stelt de 32-jarige linkervleugelverdediger tegenover het Algemeen Dagblad.

Als behendige en balvaste speler is Simons vaak het slachtoffer van overtredingen. De andere kant van de medaille is dat de drievoudig Oranje-international regelmatig zijn beklag over scheidsrechterlijke beslissingen. "Ik scheld scheidsrechters nooit uit. Je moet respect hebben, vind ik. Zij hebben ook emotie en druk tijdens de wedstrijd. Maar misschien kan ik soms iets minder praten, ja", erkent Simons.

Daar wil Van Aanholt graag op inhaken. "Want ik zie dat anders. Weet je wát moet gebeuren? Hij moet meer beschermd worden. Laatst tegen RKC werd Xavi in de eerste helft gewoon zeven keer geschopt. Maar hij kreeg misschien maar twee vrije trappen. Ze zoeken hem bewust op, dus zei ik tegen de scheids: wanneer is het nou een keer genoeg?! Je moet hem beschermen, want dadelijk is hij voor tien maanden geblesseerd."

Met blessures heeft Simons dit seizoen niet te maken gehad, maar de middenvelder annex aanvaller vindt wel dat er zo nu en dan te harde overtredingen op hem worden gemaakt. "Soms krijg ik trappen waarvan je wel denkt: oké, dit gaat te ver. Dat ben ik wel met Patrick eens. Maar als ik op kan staan, sta ik op. En dan speel ik door."