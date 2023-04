PEC-fans lopen mogelijk promotiefeest mis door actie Almere City

PEC Zwolle krijgt komende vrijdag in Almere opnieuw de kans om promotie naar de Eredivisie veilig te stellen. Veel fans van de Overijsselse club bemachtigden de afgelopen dagen een toegangskaart voor het duel, maar komen alsnog bedrogen uit.

Almere City FC heeft namelijk gekeken naar alle verkochte kaarten voor de thuisvakken. Een onbekend aantal tickets is vervolgens door de club geannuleerd, onder meer op basis van de woonplaats van de koper. "Helaas komt je naam niet voor in onze database en/of blijkt dat je niet in de omgeving van Almere City FC woont. Op basis hiervan is je kaartje voor deze wedstrijd geannuleerd", schrijft de club in een mail aan de getroffen supporters.

Door de annulering zal PEC in principe alleen vanuit het uitvak worden toegejuicht, zo is de gedachte van Almere City. "Dit doen we om de veiligheid te waarborgen en dat kan alleen als we weten wie op welke plek zit", wordt een medewerker van de club geciteerd door RTV Oost.

Komende vrijdag krijgt PEC de derde kans om promotie naar de Eredivisie af te dwingen. Twee weken geleden gebeurde dat voor het eerst, maar omdat De Blauwvingers destijds hun uitduel met FC Eindhoven met 4-2 verloren moest de champagne weer koudgezet worden. Afgelopen week won PEC wél van Telstar, maar omdat Almere City dat ook deed in het uitduel met ADO Den Haag kan Almere virtueel nog altijd boven PEC eindigen. Bij een gelijkspel of overwinning voor PEC is dat komende vrijdag definitief uitgesloten, en de terugkeer op het hoogste niveau een feit.