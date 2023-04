PEC Zwolle en Heracles Almelo zetten nieuwe stap naar snelle rentree in Eredivisie

PEC Zwolle en Heracles Almelo hebben vrijdagavond een volgende stap gezet naar een snelle terugkeer in de Eredivisie. De twee bovenste ploegen van de Keuken Kampioen Divisie wonnen beiden hun thuiswedstrijd. Nu zullen de ogen in Zwolle en Almelo zondag gericht worden op de verrichtingen van Almere City.

PEC Zwolle - Telstar 2-0

PEC Zwolle weet dat het aanstaande zondag al zeker kan zijn van promotie naar de Eredivisie. Dan zullen veel ogen bij de koploper van de Keuken Kampioen Divisie gericht zijn op de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Almere City. Als de bezoekers punten laten liggen in Den Haag kan het feest losbarsten in Zwolle. De lijstaanvoerder had vrijdagavond namelijk geen kind aan Telstar, dat met een 2-0 nederlaag naar huis werd gestuurd. De doelpunten werden namens PEC gemaakt door Thomas van den Belt.

Heracles Almelo - Roda JC 1-0

De andere degradant zal stiekem nog hopen op de titel, maar promotie is belangrijk voor Heracles Almelo. Dat heeft de ploeg van trainer John Lammers in eigen hand en vrijdagavond werden weer drie belangrijke punten bijgeschreven. Daar kreeg het wel de hulp van Roda JC bij. De bezoekers uit Kerkrade scoorden namens als enige in Almelo, maar deden dat wel in het verkeerde doel. Guus Joppen werd de grote schlemiel aan de zijde van Roda en daar zal men bij Heracles maling aan hebben gehad.

Overige uitslagen

FC Den Bosch - Helmond Sport 1-2

MVV Maastricht - FC Dordrecht 2-1

TOP Oss - De Graafschap 3-3

VVV-Venlo - FC Eindhoven 2-2

NAC Breda - Willem II 0-1 (gestaakt na 75 minuten)