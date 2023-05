Perez licht één speler uit na Ajax - PSV: 'Weet je wie als enige met zijn hersens voetbalt?'

Joey Veerman maakte als een van de weinige spelers een goede indruk op Kenneth Perez in de bekerfinale tussen Ajax en PSV. De middenvelder was volgens Perez de enige 'die met zijn hersens voetbalde'. Veerman onttrok zich aan de opstootjes die op het veld plaatsvonden.

"Weet je wie als enige met zijn hersens voetbalt? Joey Veerman", zei Perez na negentig minuten, toen de verlenging nog moest beginnen. "Ik probeer door de ruis heen te kijken, door alle opgefokte spelers die allemaal compensatiegedrag vertonen, en dan zie je gewoon Veerman, die als enige een oase van rust is."

Kees Kwakman zag hetzelfde: hij merkte dat Veerman 'niet houdt van zulk gedoe'. "Die wil gewoon dat de wedstrijd op gang komt. Hij speelt geweldig, ook zonder bal."

Trainer Ruud van Nistelrooij merkte na afloop op dat Veerman niet altijd zijn eigen spel kon spelen. "Ik vond niet dat Joey veel tijd had aan de bal. Iedereen werd goed onder druk gezet. De duels waren fel. Ajax reageerde goed op de wedstrijd van vorige week. Toen waren wij dominant in de duels, nu was het fity-fity."