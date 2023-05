Veerman krijgt grote complimenten na uitspraken over gedrag van spelers Ajax en PSV

Net als veel voetballiefhebbers heeft ook Joey Veerman zich gestoord aan het gedrag van de spelers van Ajax en PSV in de bekerfinale. Veerman zag 'kinderachtig' gedrag op het veld. Zelf probeerde hij zich daaraan te onttrekken.

"Iedereen zal zeggen dat het erbij hoort, maar het is gewoon kinderachtig", stelt de middenvelder van PSV voor de camera van ESPN. "Spelers die elkaar in de haren vliegen, een duwtje geven bij weglopen… ik hou daar gewoon niet van. Dan zullen mensen wel weer zeggen dat ik een mooi weer-voetballer ben, maar het is gewoon vervelend."

Artikel gaat verder onder video

"In de eerste helft doen wij daar ook aan mee", erkent Veerman. "Ik zei in de rust ook dat we er niks mee bereikten, dat zij het juist zo wilden. De tweede helft hebben we dat iets minder gedaan en dan scoren we ook."

Het niveau van de wedstrijd was niet om over naar huis te schrijven, geeft Veerman toe. "Maar voor ons maakt het even geen reet uit. Als je de beker wint, dat is gewoon een heel mooie prijs. Na die laatste strafschop, dan weet je niet wat er door je heen gaat. Dat is gewoon iets heel moois. Dus dan kan je ook niet zeggen dat het seizoen mislukt is."

Zijn interview leverde Veerman de nodige complimenten op: