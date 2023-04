Perez witheet na aansteker-incident: 'Dit loopt veel te ver uit de hand'

De Klassieker zou een uithangbord moeten zijn voor het Nederlandse voetbal, maar de wedstrijden tussen aartsrivalen Ajax en Feyenoord worden de laatste jaren ontsierd door incidenten. Zo ook afgelopen woensdagavond. ESPN-analist Kenneth Perez spreekt schande van de incidenten en wil dat clubs meer geld gaan uitgeven aan beveiligingsmaatregelen.

"Doe even normaal. Je kan toch niet zomaar alles gooien? Nu heeft iemand Klaassen met een aansteker geraakt. Dit is toch niet normaal", aldus Perez tijdens de gestaakte wedstrijd op ESPN. "Die spelers ook, doe even normaal. Het is gewoon levensgevaarlijk geworden. Dat is toch slecht?! Maar er zijn meerdere dingen, waaronder dat vuurwerk in de eerste minuut." Aan het begin van de wedstrijd moest er al gestaakt worden door een krankzinnige hoeveelheid vuurwerk dat werd afgestoken in De Kuip.

[tweet,VoetbalUltras/status/1643678657511137298]

Artikel gaat verder onder video

"Volgens mij mag je geen vuurwerk in het stadion meenemen. Dit waren ook geen kleine rotjes. Wij hebben een strenge voetbalwet, maar er wordt totaal niet gehandhaafd. Dan kan je alles opschrijven wat je wil, maar wat voor nut heeft het? Dat vuurwerk is al niet te geloven. Het wordt gewoon belachelijk om daar te moeten staan", vertelt Perez. Daarnaast vindt de analist dat er meer geïnvesteerd moet worden in de veiligheid van supporters en spelers en de beveiliging van stadions.

[tweet.ESPNnl/status/1643700688143237120]

"Ik kan me voorstellen dat de politie er klaar mee is. Er komt nu een moment dat men zegt, zoek het lekker uit. De politie kan wel beter ingezet worden. Wij zijn er klaar mee. Stop lekker met die zesde rechtsback, laat de clubs het geld in beveiliging steken, want dit loopt veel te ver uit de hand." De wedstrijd werd uiteindelijk met 1-2 gewonnen door Ajax, waardoor de club uit Amsterdam later deze maand terugkeert in De Kuip voor de bekerfinale tegen PSV.