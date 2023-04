Perez woest na onterecht afgekeurde goal: 'Je kan met je gezonde verstand zeggen dat het geen buitenspel is'

In Nederland houden we ervan om de VAR af te zeiken. Zo ook na het duel van Ajax op bezoek bij Go Ahead Eagles, waar de laatste titelhoop voor de Amsterdammers vervloog na een 0-0 gelijkspel. "Ik snap wel dat Ajax hierop terugkomt. Maar je kan toch met je gezonde verstand zeggen dat dit geen buitenspel is?", aldus ESPN-analist Kenneth Perez.

Ajax had twee weken na de verloren Klassieker de zware taak om in Deventer te winnen van 'angstgegner' Go Ahead Eagles. De ploeg van trainer John Heitinga beet zich echter stuk aan de club uit Overijssel, maar na afloop ging het vooral over het - al dan niet onterecht - afgekeurde doelpunt van de Amsterdammers. Mohammed Kudus kopte een voorzet van Steven Berghuis feilloos raak, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. De VAR kon niet ingrijpen wegens een gebrek aan camerastandpunten.

Artikel gaat verder onder video

In de studio van Dit Was Het Weekend bekijken presentator Jan Joost van Gangelen en analisten Kees Kwakman en Kenneth Perez de beelden van de Ajax-treffer. De Deense analist heeft zijn woordje klaar, ook over dit moment. "Maar met het blote oog, als je deze hoek hebt dan hoef je toch geen lijnen te trekken? Je kan toch met je gezonde verstand zeggen dat dit geen buitenspel is en dan hoef je toch geen lijn te trekken?", vertelt Perez gedecideerd.

Ook John Heitinga was niet te spreken over de manier van handelen van de assistent-scheidsrechter. "Waarom steek je je vlag omhoog als je het niet zeker weet? Waarom maak je die beslissing? Je hebt de VAR, ik denk dat je dan sowieso je vlag niet omhoog moet steken. Kudus staat erachter, dit is een schandalige beslissing", tiert Ajax-trainer John Heitinga na afloop van het duel tegenover ESPN.

"Zo kan je geen prijzen pakken. Dat is een constatering die we helaas al vaker hebben gedaan. Als mensen kunnen aantonen dat het buitenspel is dan hoor je mij niet, maar dit is een schandalige beslissing", vertelt Heitinga. Ajax staat nu acht punten achter op koploper Feyenoord, de Amsterdammers moeten nu zelfs gaan vrezen voor de tweede plek want PSV en AZ hijgen de Amsterdammers in de nek.