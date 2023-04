Peter Bosz aangepakt: 'Heb je dat gisteren zitten kijken? Dat kan toch niet!'

Wim Kieft vindt dat Peter Bosz 'te ver gaat' in zijn sollicitatie om hoofdtrainer van Ajax te worden. De oefenmeester schoof afgelopen week aan bij Rondo en Studio Voetbal en liet in beide programma's weten dat hij openstaat voor een belletje vanuit Amsterdam.

"Nou, ik weet niet zeker of hij wil", lacht Kieft maandagavond bij Veronica Offside. "Je mag het best uitspreken, en je mag ze ook onder druk zetten met het oog op de publieke opinie. Maar je kunt ook te ver gaan in je sollicitatie, vind ik. Hij heeft nu wel in alle programma's gezeten."

Dick Advocaat zou Bosz wel aanstellen, als hij het voor het zeggen had in de Johan Cruijff ArenA. "Hij heeft het goed gedaan in dat jaar bij Ajax. De Europa League won hij helaas niet en misschien is er twijfel omdat hij geen grote prijzen heeft gewonnen. Het ligt er ook aan wat Ajax zelf wil. Willen ze een Nederlandse trainer? Dan is er weinig keus."

Kieft had wel gehoopt op een andere 'voetbalcommissaris' dan Jan van Halst, zo geeft hij aan. "Ik had gehoopt dat Ajax een echt grote naam zou strikken. Je hebt Kluivert, Seedorf, Davids, de twee De Boers, daar had ik meer aan gedacht." De Telegraaf meldde echter al wel dat Frank de Boer, Marco van Basten, Edgar Davids en Keje Molenaar vóór Van Halst waren benaderd.

Vandaag Inside

Ook bij Vandaag Inside ging het maandagavond over Bosz. "Heb je dat gisteren zitten kijken? Dat kan toch niet!", riep René van der Gijp over de uitzending van Studio Voetbal. "Hij heeft helemaal geen expressie en energie, maar ik denk wel dat hij openstaat voor Ajax", zei hij lachend. Johan Derksen noemde Bosz 'hypocriet'. "Hij gaat nooit ergens zitten, maar de tijd is nu rijp om even te lobbyen. Die Duitser is aangesteld en die kent hij toevallig, toen zat hij er. Het is allemaal zo doorzichtig."