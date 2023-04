Van Halst vijfde keuze bij Ajax: dit waren de eerste vier opties

Jan van Halst is voorgesteld bij Ajax als het nieuwe technisch lid van de Raad van Commissarissen als opvolger van Danny Blind. De voormalig speler van de Amsterdammers was echter niet bepaald de eerste keuze. Frank de Boer, Marco van Basten, Edgar Davids en Keje Molenaar zijn voor hem benaderd.



Dat meldt Mike Verweij in de Kick Off-podcast van De Telegraaf. Van Halst werd naar voren geschoven als opvolger van Blind, die na het vertrek van zijn zoon Daley Blind na het wereldkampioenschap met het Nederlands elftal niet meer terugkeerde op zijn post in de Johan Cruijff Arena. Ajax schakelde eerst door naar ‘echte Ajacieden’, zoals oud-trainers De Boer en Van Basten en Davids én Molenaar.



Dat waren volgens zijn collega Valentijn Driessen betere opties geweest voor Ajax dan Van Halst. “Je moet er natuurlijk alles aan doen om die jongens over te halen om het wél te doen”, vond Driessen. Verweij vond het opmerkelijk dat Van Halst in hetzelfde rijtje wordt gezet door de Amsterdammers en (dus) als echte Ajacied wordt gezien. “Maar dat gebeurt natuurlijk door niet-Ajacied Piet Eringa”, zei Driessen. “Van Halst heeft geen Ajax-DNA. Ik vind het een rare keuze.”

Dat ook Molenaar, die momenteel actief is bij FC Volendam werd gevraagd, is best opvallend te noemen. "Dat verraste me wel moet ik zeggen", zei Verweij, die met de vier namen op de proppen kwam. "Dus Van Halst was vijfde keuze bij Ajax."