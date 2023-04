Pijnlijke details over ontslag Potter: duizelingwekkende ontslagpremie en hilarische bijnaam

Graham Potter heeft voor de nodige problemen gezorgd bij Chelsea in de afgelopen maanden. De oefenmeester werd deze week ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten. Het bleek een peperduur, maar uiteindelijk onvermijdelijk ontslag.

The Athletic blikt terug op de chaotische maanden van Potter, die voor 25 miljoen euro werd losgeweekt bij Brighton & Hove Albion. Met zijn ontslagpremie van naar verluidt zestig miljoen (!) euro, kon de clubleiding van Chelsea voor hun gevoel duidelijk niet anders. ‘Het kostte het bestuur ongeveer twaalf uur om het erover eens te worden dat er verandering nodig was om het seizoen te redden’, schrijft het Engelse medium over het besluit.

De spelers van Chelsea hadden weliswaar een goede relatie met hun coach, maar vooral de bepalende spelers hadden het gevoel dat hij soms te ver ging in bepaalde ideeën. Over het algemeen vonden ze Potter benaderbaar, wat in schril contrast staat met zijn voorgangers. De eigenaren konden het ook goed met hem vinden. De spelers waren wel verbaasd dat Potter recentelijk aan de supporters had beloofd om de ‘f*cking Champions League’ te winnen. Helemaal omdat de prestaties steeds minder goed werden en Real Madrid wacht in de kwartfinale.

Ook was de selectie véél te groot: sommige spelers moesten zich zelfs buiten de kleedkamers omkleden, omdat er geen ruimte was. Ook werd er naast een elf versus elf op de training ook nog negen versus negen gespeeld, omdat de A-selectie zo groot was van The Blues. De invloed van eigenaren Todd Boehly en Behdad Eghbali was ook te groot volgens de spelers: Potter werd gezien als een jaknikker en zou uitvoeren wat de eigenaren willen.

Potter werd door spelers op een gegeven moment als ‘te lief’ omschreven. ‘Sommigen noemden hem achter zijn rug om 'Harry' of 'Hogwarts'’, doelend op de boeken over Harry Potter. Sowieso zou de invloed van Eghbali op de achtergrond veel te groot zijn: het resulteerde uiteindelijk in een ontslag voor Potter.