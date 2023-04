'Premier League lonkt voor bij Ajax niet doorgebroken talent'

Bij Ajax lukte het Sontje Hansen (20) vooralsnog niet om door te breken in het eerste elftal. Dit seizoen deden zowel Alfred Schreuder als John Heitinga nog niet één keer een beroep op de uit de eigen jeugd afkomstige buitenspeler, die zijn wedstrijden met Jong Ajax afwerkt in de Keuken Kampioen Divisie. Toch lonkt een opvallende stap naar de Engelse Premier League voor Hansen.

Volgens het Britse Football Insider heeft Burnley namelijk interesse in Hansen, die na dit seizoen transfervrij is. Na 38 speelronden gaat Burnley ruim aan kop in The Championship; de voorsprong op nummer twee Sheffield United bedraagt inmiddels elf punten. Een rechtstreekse terugkeer naar de Premier League, waaruit de club vorig seizoen degradeerde, lonkt dan ook nadrukkelijk.

Artikel gaat verder onder video

Burnley-manager Vincent Kompany zou in Hansen een speler zien die binnen zijn 'ideale profiel voor een buitenspeler' past, zo schrijft het medium. Hij zou daarom bij het bestuur van de club aandringen op het binnenhalen van de transfervrije Ajacied. Mocht het inderdaad van een overgang komen, dan is Hansen volgend seizoen mogelijk ploeggenoot van Wout Weghorst. De spits wordt momenteel verhuurd aan Manchester United, maar ligt op Turf Moor nog vast tot medio 2025.

Hansen heeft in Amsterdam zijn grote belofte nooit in kunnen lossen. In december 2019 speelde hij vooralsnog zijn enige twee wedstrijden in de hoofdmacht. Als invaller debuteerde hij in het bekerduel met Telstar (3-4), waarna hij vier dagen later ook kort binnen de lijnen kwam in de Eredivisie-wedstrijd tegen ADO Den Haag (6-1). Dit seizoen kwam Hansen namens Jong Ajax tot 23 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin scoorde hij vier keer en bereidde hij drie treffers voor.