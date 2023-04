Premier Rutte beantwoordt prangende vraag over Vandaag Inside

Premier Mark Rutte had afgelopen woensdagavond voor de tweede keer in korte tijd willen aanschuiven bij de mannen van Vandaag Inside. Helaas kwam het daar niet van; Rutte meldde zich af omdat hij ziek was geworden, vermoedelijk omdat hij iets verkeerds zou hebben gegeten.

De premier is inmiddels hersteld en gaf donderdag 'gewoon' weer acte de présence op zijn wekelijkse persconferentie. Rutte ging onder meer in op de ongeregeldheden die De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax woensdag hevig ontsierden. Hart van Nederland-verslaggeefster Merel Ek stelde Rutte na afloop een andere prangende vraag: betekent zijn afzegging voor Vandaag Inside nou uit- of afstel van een tweede bezoek aan de populaire talkshow?