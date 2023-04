Rutte zinspeelt op maatregelen na Klassieker: 'Zullen niet aarzelen'

Premier Mark Rutte heeft donderdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie gereageerd op de ongeregeldheden in De Kuip, een dag eerder tijdens de halve finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax. De minister-president wil niet direct overgaan tot maatregelen, maar zegt niet te aarzelen om alsnog in te grijpen als de verantwoordelijke partijen er onderling niet uitkomen.

"Het is puur wangedrag en geweld", veroordeelt Rutte de gebeurtenissen van woensdag. "Dit is ontoelaatbaar op en rondom het voetbalveld." Ajacied Davy Klaassen werd geraakt door een van de tribunes afkomstige aansteker, waarna het duel een half uur werd stilgelegd. Kort na de hervatting bleek de Ajax-middenvelder te veel hinder te ondervinden van zijn hoofdwond en moest hij zich alsnog laten wisselen.

"Het gooien van meerdere voorwerpen op het veld en op die manier letsel toebrengen is ontoelaatbaar", vindt Rutte dan ook. "Je blijft af van spelers, trainers en scheidsrechters", vervolgde de premier. "Totaal schandalig." Rutte kon wegens een debat de wedstrijd niet live volgen, maar zag de beelden achteraf terug.

Rutte kreeg dan ook de vraag of het tijd was om vanuit de regering met maatregelen te komen. Volgens Rutte is het kabinet echter niet aan zet op het moment. "Ik ga niet speculeren over maatregelen. Eerst de gesprekken afwachten tussen ministers, clubs en de KNVB. Eerst kijken of we het kunnen regelen met gesprekken." Mochten die partijen er niet uit komen, dan zal Rutte zich mogelijk wel mengen in de zoektocht naar een oplossing. "Anders zullen we niet aarzelen", aldus Rutte.