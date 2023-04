PSV en Ajax aan vooravond van dubbele ontmoeting: 'De lamme en de blinde'

Hugo Borst is benieuwd naar de twee onderlinge wedstrijden van PSV en Ajax. De topclubs treffen elkaar binnenkort in de competitie en het bekertoernooi. De columnist verwacht niet dat de Eindhovenaren en de Amsterdammers er een spektakel van gaan maken. Borst is namelijk totaal niet onder de indruk.

Toch gaat de geboren Rotterdammer er twee keer goed voor zitten als de kwakkelende grootmachten de degens kruisen. "Ajax en PSV gaan allebei anti-voetbal spelen zondag en daarna in de beker", vertelt Borst in de AD Voetbalpodcast. "Het is wel leuk om de lamme en de blinde een duel op leven en dood te zien uitvechten. Ik verwacht een hele emotionele wedstrijd in Eindhoven en ook in de Kuip. Dat wordt stress."

Artikel gaat verder onder video

Voor de trainers van beide clubs is de dubbele ontmoeting ook van groot belang. "Van Nistelrooij zal niet ontslagen worden. Het is natuurlijk nog ongewis of Heitinga verder mag. Je kunt je niet voorstellen dat ze Heitinga zullen prolongeren als Ajax derde wordt en ze winnen de beker niet. Heitinga is een beginneling, hij maakt geen indruk met het voetbal. Ik vraag me af of het verstandig is om met hem door te gaan."

Aanstaande zondag spelen PSV en Ajax in de competitie tegen elkaar. Als er om 14.30 uur wordt afgetrapt in Eindhoven is dat heel belangrijk in de strijd om de tweede plaats. Na 29 wedstrijden hebben beide ploegen 62 punten, maar Ajax heeft een iets beter doelsaldo. Een week later treffen de grootmachten elkaar nog een keer. Dan wacht in de Rotterdamse Kuip de finale van de KNVB Beker. Die begint om 18.00 uur.