Razend effectief Fortuna duwt Groningen richting KKD

FC Groningen is zondagavond verder het degradatiemoeras ingeduwd door Fortuna Sittard. De Groningers kwamen niet eens slecht voor de dag, maar de Limburgers bleken voor de goal een stuk effectiever (3-1). Het gat met Excelsior - de nummer zestien - bedraagt nu zeven punten, waardoor degradatie steeds dichterbij komt voor Groningen.

De zege van FC Emmen bij SC Cambuur hield in dat FC Groningen in Sittard écht een resultaat moest gaan halen in de strijd om degradatie. Ondanks dat de Groningers maar liefst 75 procent balbezit hadden in het eerste bedrijf en het beste veldspel lieten zien, ging het helemaal mis voor de formatie van coach Dennis van der Ree.

Binnen drie minuten keek De Trots van het Noorden namelijk al tegen een achterstand aan in Sittard. Het was Inigo Cordoba die de thuisploeg op voorsprong schoot, waardoor de Groningers direct in de achtervolging moesten. De bezoekers hadden wel het betere van het spel, maar daar bleef het dan ook bij. Fortuna Sittard bleek over een belangrijke kwaliteit te beschikken: effectief zijn voor de goal.

Op slag van rust was het namelijk opnieuw raak voor de Limburgers en weer via de Spaanse aanvaller Cordoba. Hij verschalkte doelman Michael Verrips, die er niet erg sterk uitzag. Ondanks een prima eerste helft zochten de bezoekers uit het hoge noorden met een achterstand de kleedkamer op.

In het tweede bedrijf creëerde FC Groningen een stuk meer kansen, al was het balbezit wel weer meer in evenwicht. Duidelijk was dat de bezoekers zichzelf ernstig tekort zouden doen met een nederlaag in Sittard en Ricardo Pepi zorgde ervoor dat zijn ploeg dit mogelijk nog kon voorkomen. De Amerikaan zette de 2-1 op het scorebord.

Derde treffer

Gesterkt door de aansluitingstreffer ging FC Groningen vervolgens op zoek naar een verdiende gelijkmaker, die wel in de lucht hing, want kort daarvoor raakte de bezoekers ook al de paal. Een tweede treffer voor de ploeg van Dennis van der Ree kwam er niet. Er kwam zelfs een derde treffer voor Fortuna via invaller Paul Gladon, die de wedstrijd besliste: 3-1. FC Groningen is dieper het degradatiemoeras ingeduwd. Het gat met de nummer zestien, Excelsior, bedraagt zeven punten.