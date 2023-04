Reiss Nelson moet voor de rechter komen na aanval door hond

Reiss Nelson moet in september voor de rechter verschijnen nadat zijn hond een massagetherapeut heeft aangevallen, zo melden diverse media in Engeland. Zijn hond, naar verluidt een Staffordshire-bulterriër, bracht verwondingen toe aan de therapeut.

Op 2 december 2020 zou de hond van Nelson de massagetherapeut Saeid Motaali hebben aangevallen. Nelson is aangeklaagd omdat hij 'de baas was van een hond die volledig was losgeslagen en serieuze verwondingen heeft toegebracht'. Eind oktober 2022 zou Nelson de aantijging hebben ontkend. Op 4 september begint de rechtszaak tegen hem.

De 23-jarige Nelson was dit seizoen goed voor elf officiële wedstrijden, waarin hij driemaal scoorde en evenzoveel doelpunten voorbereidde. Het hoogtepunt van zijn seizoen was het winnende doelpunt tegen Bournemouth (3-2) in de 97ste minuut van de wedstrijd op 4 maart. Nelson, vorig seizoen nog gestald bij Feyenoord, is momenteel in gesprek met Arsenal over een nieuw contract.