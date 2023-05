Transferontwikkelingen rond Feyenoord: Hendriks, Nelson en Vetlesen

FC Utrecht wil ook na deze zomer graag verder met Ramon Hendriks. De huurling van Feyenoord kampte dit seizoen met twee zware blessures en kwam daardoor amper in actie voor de Domstedelingen. Het is daardoor zeer onzeker of zij de koopoptie zullen lichten: wel willen ze graag met hem verder.

In welke constructie dat zal zijn, daarover doet technisch directeur Jordy Zuidam geen uitspraken. “Maar Hendriks is zeker een jongen die we volgend jaar nog heel graag hier willen houden”, liet hij zich ontvallen op het YouTube-kanaal van de Eredivisie-club. Gezien zijn blessures wil FC Utrecht vermoedelijk niet te veel risico nemen met een hoge transfersom. “Daarover moeten we met Feyenoord in gesprek.” Met een tot 2025 lopend contract in De Kuip zou een nieuw jaar huren ook een optie zijn voor FC Utrecht.

Nelson weg bij Arsenal

Verder kwam via transferspecialist Fabrizio Romano naar buiten dat Reiss Nelson, vorig seizoen verhuurd aan de Rotterdammers, niet wil verlengen bij Arsenal. De buitenspeler was dit seizoen weliswaar een aantal keer belangrijk voor The Gunners, maar is allesbehalve een vaste basiskracht bij de formatie met Mikel Arteta. Omdat hij beschikt over een aflopend contract, kan hij na dit seizoen een fraaie transfer maken. Feyenoord had hem graag nog een seizoen gehuurd, mogelijk maken de Rotterdammers ditmaal meer kans. Volgens Romano zijn er echter ook veel clubs in Engeland geïnteresseerd.

Feyenoord-target op lijstje Club Brugge

FK Bodø/Glimt-middenvelder Hugo Vetlesen staat in de belangstelling van Club Brugge. De Noor wordt door Feyenoord gevolgd, als optie voor als het niet lukt om FC Twente-controleur Ramiz Zerrouki over te nemen. Mogelijk krijgt men in Rotterdam-Zuid dus concurrentie vanuit België, want volgens TransfersNieuwsNL kan de transfer van de 23-jarige voetballer in de komende weken 'in een stroomversnelling' raken.