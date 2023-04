Ruud Krol ziet nu één ploeg in Europa die doet denken aan Ajax uit jaren 70

Ruud Krol vindt de aanstaande landstitel van Napoli meer dan verdiend. De voormalig verdediger speelde tussen 1980 en 1984 zelf voor Napoli en is nog geregeld in Napels. Tijdens een recent bezoek, in november 2022, deelde hij in een persoonlijk gesprek complimenten uit aan trainer Luciano Spalletti.

"Ik vertelde hem dat het spel van zijn ploeg mij sterk deed denken aan dat van het Ajax van de jaren 70", vertelt Krol aan de NOS. Zo kon hij genieten van de explosiviteit van zowel Giovanni Di Lorenzo als Hirving Lozano aan de rechterflank.

"Zo speelden wij vroeger met Ajax ook. Spalletti speelt met Napoli in de geest van Rinus Michels. Die hamerde er ook op dat de flanken te allen tijde bezet moesten blijven, ook wanneer de rechts- of linksbuiten naar binnen trok", merkt Krol op.

Napoli heeft een voorsprong van zeventien punten op nummer twee Lazio. Met nog zeven wedstrijden te gaan is de eerste landstitel sinds 1990 een kwestie van tijd. "De Scudetto komt maar één ploeg toe", vindt Krol. "Dat is Napoli. Hun spel is een zegen voor het voetbal."

Napoli zou eigenlijk zaterdag in actie komen tegen Salernitana, maar die wedstrijd is op verzoek van de club verplaatst naar zondag. De ploeg van Spalletti komt daardoor pas na Internazionale - Lazio in actie. Als Lazio niet wint van Inter, kan Napoli kampioen worden via een zege op Salernitana. In de eerste FC Update Podcast werd de opmerkelijke situatie besproken.