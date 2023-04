Ajax liep spits van 100 miljoen euro mis

Ajax toonde in 2017 interesse voor Victor Osimhen, maar de Nigeriaanse spits koos uiteindelijk voor VfL Wolfsburg. Osimhen had ook genoeg andere aanbiedingen in dit jaar, maar luisterde naar zijn familie en koos voor de Duitse ploeg.

Osimhen zat in de Ultimate Strikers Academy van Nigeria en speelde daar een goed toernooi en kon naar veel Europese clubs. “Mijn zaakwaarnemers lieten mij een lijst zien met clubs die geïnteresseerd waren. Hier zaten zoveel Europese topclubs bij”, vertelde de spits in een interview met Nigeria Info. “Barcelona, Inter Milaan, Atlético Madrid, Arsenal, Ajax, Anderlecht en ook Wolfsburg. Echt veel clubs, ook nog Spartak Moskou uit Rusland.”

Toch werd het geen Ajax voor de spits die nu honderd miljoen waard is. “We zochten naar een club waar ik veel kans had om te spelen. Een club waar ik eigenlijk gelijk in de basis kon staan. Ik heb ook nog met Arsene Wenger gesproken, hij wilde me graag hebben maar kon geen garanties geven. Toen heb ik met mijn broer gesproken en die zei dat ik voor Wolfsburg moest kiezen. Die coach wilde mij zo graag en liet dat meer blijken.”

In Wolfsburg ging het niet helemaal als gepland, want Osimhen werd uitgeleend en zelfs verkocht aan RSC Charleroi. In België ging het wel goed en dus kon de Nigeriaan vertrekken naar LOSC Lille, waar hij het goed deed. Nu is de spits bij Napoli uitstekend bezig en hangt er een prijskaartje van honderd miljoen aan de Nigeriaans international.