Vandaag Inside-gast bedolven onder haatreacties: 'Je raakt je geloofwaardigheid kwijt'

Sinds zij geregeld aanschuift in Vandaag Inside, wordt de Turks-Nederlandse schrijfster Lale Gül voortdurend geconfronteerd met negatieve reacties. De 36-jarige auteur doet in de talkshow Eva van presentatrice Eva Jinek een boekje open over de kritiek aan haar adres.

In 2021 werd de autobiografische debuutroman van Gül, getiteld Ik ga leven, gepubliceerd. In het boek neemt de schrijfster afstand van haar (streng islamitische) opvoeding. Waar het boek aan de ene kant volop geprezen werd - Gül ontving onder meer de NS Publieksprijs - leverde het de schrijfster ook bedreigingen uit extremistische kringen op.

Het feit dat Gül sinds dit seizoen regelmatig aanschuift in Vandaag Inside is óók tegen het zere been van veel mensen, zo blijkt. Jinek stipt aan dat 'alles wat Gül doet voer is voor haatberichten' en stipt de nieuwe videoclip van VI-presentator Wilfred Genee aan, waarin de schrijfster samen met collega-auteur Heleen van Rooyen een bijrolletje speelt. Jinek wil weten of de reacties Gül raken. "Ja, eigenlijk wel, omdat ik merk dat ik sowieso al heel m’n leven een hekel heb aan mensen die kortzichtig of bekrompen denken of in hokjes denken. Als mensen zeggen: Ja, jij hebt zo’n urgent verhaal en nu raak je je geloofwaardigheid kwijt door op een bar te dansen of bij VI te zitten, dan denk ik: ja, maar, hè, hoezo?", aldus de schrijfster.

"Kan dat niet naast elkaar bestaan?", vervolgt Gül. "Kun je niet én intellectueel én eloquent én columnist en schrijver zijn en daarnaast ook eens zingen met Jan Smit of gewoon van die Hollandse krakers zingen of op de bar dansen voor een muziekvideo of bij VI zitten waar ze hele ordinaire grappen maken?" Het feit dat in de talkshow ook vrouwonvriendelijke grappen over tafel vliegen schrikt de schrijfster ook niet af: "Ja, dat weet ik, maar toch zit ik er wel, want dat moet gewoon naast elkaar kunnen bestaan, vind ik", aldus Gül.

