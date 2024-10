Vandaag Inside-gast krijgt boze reacties: ‘Wat doe je bij die verschrikkelijke Derksen?’

Schrijfster Lale Gül was maandagavond voor de tweede keer te gast bij Vandaag Inside, maar daar was niet iedereen blij mee. Veel lezers van Het Parool, de krant waarvoor Gül columnist is, blijken niet blij met haar tv-optredens.

Gül maakte op 16 september haar debuut en was toen tafelgast. Maandagavond had ze een plek aan de bar. Ze heeft zich niet laten ontmoedigen door kritische reacties van de lezers van haar wekelijkse column in de zaterdageditie van Het Parool. “Ik schrijf al vier jaar voor Het Parool. Ik heb iedere zaterdag een column. De vorige keer dat ik hier kwam, kreeg ik massaal mails van mijn lezers. ‘Wat doe je bij die verschrikkelijke Johan Derksen?’, vroegen ze. Ja, dat kreeg ik te horen.”

Artikel gaat verder onder video

Derksen reageerde lachend: “Hier schrik ik nogal van.” Gül antwoordde: “Het is een hoog-intellectuele krant. Tja, een andere achterban.” Daar was Derksen het niet mee eens. “Ik vind Het Parool geen hoog-intellectuele krant, maar een soort regionaal sufferdje. Het wordt alleen in Amsterdam nog gelezen. Ik heb die krant ooit nog rondgebracht, toen was het nog een landelijke krant.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wilfred Genee staat plots op bij Vandaag Inside en heeft mededeling

Presentator Wilfred Genee verrast de tafel van Vandaag Inside, door plots op te staan.